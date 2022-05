сегодня



Новое видео PATRIA



"Worms Of Light", новое видео группы PATRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hexerei, выходящего 15 июля:



“Hexerei (Intro)”

“Worms Of Light”

“Archetypes”

“A Last Breath Of Sulphur”

“Under The Devil’s Void”

“Consecration”

“Unborn Spellcraft”

“Storm Of Wilderness”

“Transmutation”

“All Vices”

“Viimne väävlisõõm” (Bonus Track)







