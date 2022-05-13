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*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 13
*Новое видео KREATOR 13
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*

L.A. Cobra

*
Страна
South AfricaЮжно-Африканская Республика
Стиль
-
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|||| сегодня

Новая песня L.A. COBRA



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"Strange Desires", новая песня группы L.A. COBRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Superstition".




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13 май 2022
Tomahawk
Когда-нибудь названия новых хэйр-групп перестанут вызывать стыд, но будет это явно нескоро.

просмотров: 129

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