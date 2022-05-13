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Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
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L.A. Cobra
Южно-Африканская Республика
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https://www.facebook.com/lacobraband/
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Новая песня L.A. COBRA
"Strange Desires", новая песня группы L.A. COBRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Superstition".
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13 май 2022
Tomahawk
Когда-нибудь названия новых хэйр-групп перестанут вызывать стыд, но будет это явно нескоро.
просмотров: 129
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
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Конкурсы
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).