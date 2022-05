сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DEVILS TAIL



DEVILS TAIL выпустят новую работу, получившую название “Desolation”, первого июля на Non Serviam Records.



Трек-лист:



1 – Intro/Infinity

2 – Eternal Life

3 – Creeping Terror

4 – At The Crossroads

5 – I am The Wolf

6 – Master Of Salvation

7 – Power From The Dead





