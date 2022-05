сегодня



Новый альбом IRONFLAME выйдет летом



IRONFLAME выпустят новую работу, получившую название “Where Madness Dwells”, первого июля на High Roller Records.



Трек-лист:



01. Everlasting Fire

02. Under the Spell

03. Kingdom of Lies

04. A Funeral Within

05. Ready to Strike

06. The Phantom Flame

07. A Curse Upon Mankind

08. Where Madness Dwells







