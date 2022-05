16 май 2022



Видео с текстом от SIDEBURN



SIDEBURN опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Heading Down The Road 69". Этот трек взят из нового альбома "Fired Up", выходящего десятого июня на Massacre Records. http://www.sideburn.ch







