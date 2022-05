сегодня



Видео с текстом от PROTECTOR



"Pandemic Misery", официальное видео с текстом от PROTECTOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Excessive Outburst Of Depravity”, выход которого намечен на первое июля.



Трек-лист:



01. Last Stand Hill

02. Pandemic Misery

03. Referat IV B 4

04. Open Skies and Endless Seas

05. Infinite Tyranny

06. Perpetual Blood Oath

07. Thirty Years of Perdition

08. Cleithrophobia

09. Toiling in Sheol

10. Shackled by Total Control

11. Morse Mania







+1 -0



( 1 ) просмотров: 413