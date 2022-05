сегодня



Новый альбом THEN COMES SILENCE выйдет летом



THEN COMES SILENCE выпустят новую работу, получившую название “Hunger”, первого июля на Nexilis / Schubert Music.



Трек-лист:



01. Tickets To Funerals

02. Rise To The Bait

03. Cold From Inside

04. Worm

05. Chain

06. Weird Gets Strange

07. Days And Years

08. Blood Runs Cold

09. Pretty Creatures

10. Close Shot

11. Unknowingly Blessed







