сегодня



Новое видео POLARIS



“All Of This Is Fleeting”, новое видео POLARIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “The Death Of Me”, выпущенного в 2020 году.



Трек-лист:



01. Pray For Rain

02. Hypermania

03. Masochist

04. Landmine

05. Vagabond

06. Creatures Of Habit

07. Above My Head

08. Martyr (Waves)

09. All Of This Is Fleeting

10. The Descent







