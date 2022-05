сегодня



Новое видео PARASITE INC.



"I Am", новое видео PARASITE INC., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Cyan Night Dreams”, выход которого намечен на 19 августа.



Трек-лист:



1. Lithium

2. I Am

3. First Born

4. Cyan Night Dreams

5. In False Light

6. Osmium

7. Follow The Blind

8. Under Broken Skies

9. Into Destruction

10. When All Is Said







