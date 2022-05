сегодня



Видео с текстом от MOONSHADE



MOONSHADE опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Blood Of The Titans", которая взята из нового альбома “As We Set the Skies Ablaze”, выходящего 22 июля.



Трек-лист:



1. Epitaph

2. Valley of Dying Stars

3. Blood of the Titans

4. The Shadows of My Dissent

5. Artemis

6. The Antagonist

7. As We Set the Skies Ablaze

8. Everlasting Horizons

9. A Treatise of Human Nature







