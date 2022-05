сегодня



Новая песня BERATOR



"Onslaught to Absolution", новая песня BERATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Elysian Inferno”, релиз которого намечен на десятое июля.



Трек-лист:



1. Sultans of Incest

2. Onslaught to Absolution

3. Dead Rats

4. War Lust

5. Final Crucifixion

6. Swine Cult







