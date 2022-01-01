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Berator

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18 май 2022 : 		 Новая песня BERATOR
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Новая песня BERATOR



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"Onslaught to Absolution", новая песня BERATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Elysian Inferno”, релиз которого намечен на десятое июля.

Трек-лист:

1. Sultans of Incest
2. Onslaught to Absolution
3. Dead Rats
4. War Lust
5. Final Crucifixion
6. Swine Cult




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