Новая песня NEGATIVE 13



"My Scars Are Showing Again", новая песня группы NEGATIVE 13, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Mourning Asteri”.



Трек-лист:



1. My Scars Are Showing Again

2. Never Ending Exit Wound

3. Pain Prism

4. Mourning Asteri

5. Crack the Code

6. The Key and the Coat

7. Parahell

8. Villian

Mourning Asteri by Negative Thirteen





