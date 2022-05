17 май 2022



Новое видео TARLD



"Threatened Generation Feat. Yukina HANABIE [ 花冷え。]", новое видео TARLD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Trapped", выход которого состоялся шестого мая.



Трек-лист:



1: Threatened Generation (Feat. Yukina from HANABIE) (Video bei YouTube)

2: Good Intentions (Feat. Drew York from STRAY FROM THE PATH) (Video bei YouTube)

3: Not The Only One

4: Happy Ending (Video bei YouTube)

5: Born To Be Great (Feat. Mat Bastard from SKIP THE USE)

6: Not So Innocent

7: Freedom Is A Movement

8: Trapped (Video bei YouTube)

9: Fair Weather Friends

10: No Place Like Home







