17 май 2022



Новое видео VATICAN



[ULTRAGOLD], новое видео VATICAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Ultra”, выход которого намечен на 17 июня:



1. Slipstream Annihilation

2. I Am Above

3. Reverence

4. Where Heavens Collide

5. [ULTRAGOLD]

6. Don’t Speak

7. Decemeta

8. Uncreated Waste

9. Damage

10. By Your Love

11. Miracle Of The Moon

12. Mirror Dream

13. N.U.M.B. (Neutralize Under Maternal Bond)

14. Did You Ever Notice I Was Gone?











