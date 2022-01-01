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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 11
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Maniac Abductor

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|||| сегодня

Новое видео MANIAC ABDUCTOR



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"Off to Deathrow", новое видео MANIAC ABDUCTOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Damage is Done", выход которого намечен на Wormholedeath.




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