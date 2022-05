сегодня



Новое видео MOODRING



"SYNC.wav", новое видео MOODRING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Stargazer", выход которого намечен на десятое июня.



Трек-лист:



How To Leave Painlessly

Disintegrate

Constrict

Red Light Gossip

Peel

Stargazer

N.I.K.E.

SYNC.wav

Head In The Clouds

Novocaine Bones

Xena (Foreign Love)







+0 -0



просмотров: 84