Новая песня CHAOTIAN



"Into Megatopheth", новая песня группы CHAOTIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Effigies Of Obsolescence", выход которого запланирован на 24 июня на Dark Descent Records и Me Saco Un Ojo Records.



Трек-лист:



"Gangrene Dream"

"Into Megatopheth"

"Effigies Of Obsolescence"

"Adipocere Feast"

"Etched Shadows"

"Fustuarium"

"Festering Carcinolith"

Effigies of Obsolescence by Chaotian





