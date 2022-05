сегодня



Новый ЕР YOURS TRULY выйдет летом



YOURS TRULY выпустят новый ЕР, получивший название "is this what i look like?" 15 июля на UNFD.



Трек-лист:



Walk Over My Grave

Bruises feat. DR€W ¥ORK

Careless Kind

is this what i look like?

Hallucinate feat. Josh Franceschi

If You’re Drowning (I’ll Learn How To Hold My Breath)

Lights On







+0 -0



просмотров: 96