Новое видео THE OKLAHOMA KID



"Dye Black To Pink", новое видео THE OKLAHOMA KID, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Tangerine Tragic", релиз которого намечен на третье июня на Arising Empire.



Трек-лист:



1. To Dance With Fire

2. Pale Tongue

3. A Velvet Feel

4. Words Like Violence

5. Replaced

6. Come Undone

7. Waldsterben

8. Dye Black to Pink

9. Melt Into You

10. Lost Purpose

11. Ohnmacht







