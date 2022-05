сегодня



Новое видео I FIGHT BEARS



"Damaged World", новое видео I FIGHT BEARS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Liberosis", релиз которого намечен на 24 июня.



Трек-лист:



1. Beacon

2. Chainbreaker

3. Damaged World

4. State

5. Believe in Me.







