сегодня



Новая песня THE EVER LIVING



"Total Impasse", новая песня THE EVER LIVING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Artificial Devices", релиз которого намечен на 15 июля.



Трек-лист:



Omniphorm

De-Emulate

Circadian March

Ruminance

Total Impasse

Kronosync

You’ve Come to the Right Place

Take Heed, Take Flight







+0 -0



просмотров: 61