Новая песня CALES



"Black Riders", новая песня группы CALES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chants Of Steel", выход которого запланирован на Darkness Shall Rise Oroductions.



Трек-лист:



"Black Riders"

"Hordes Of Thunder"

"Roar Of Stormy Chase"

"Hall Of Death"

"Prophetic Ash"

"Chants Of Steel"

"The Mighty Hour"

"When Darkness Finally Takes Us"

Chants Of Steel by Blackosh





