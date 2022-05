все новости группы







Новое видео DERAPS



Live Fast Die Slow, новое видео DERAPS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноимённого альбома, выход которого намечен на 17 июня на Metalville Records.



Трек-лист:



01 Invasion

02 Sex, Drugs & Rock N’ Roll

03 My Side of Town

04 Live Fast Die Slow

05 Veins of My Heart

06 Élizabeth

07 Make Ya Groove

08 Wild to the Woman

09 On My Mind

10 Fuck Off

11 Ballroom Blitz







