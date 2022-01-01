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*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 9
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Vangelis

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20 май 2022 : 		 Умер Вангелис
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Умер Вангелис



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Греческий композитор Вангелис, считающийся пионером электронной музыки и получивший Оскар за фильм 1981 года "Огненные колесницы", скончался в возрасте 79 лет. По данным АП, он скончался во французской больнице, куда за день до этого попал, заразившись коронавирусом.

«С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанассиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая», — написали в The Athens News Agency, однако причина смерти озвучена не была.

VANGELIS - Oscar-Winning Composer And JON ANDERSON Collaborator Dead At 79




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