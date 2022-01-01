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Умер Вангелис



Греческий композитор Вангелис, считающийся пионером электронной музыки и получивший Оскар за фильм 1981 года "Огненные колесницы", скончался в возрасте 79 лет. По данным АП, он скончался во французской больнице, куда за день до этого попал, заразившись коронавирусом.



«С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанассиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая», — написали в The Athens News Agency, однако причина смерти озвучена не была.







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