Новое видео PERPETUAL FIRE



‘A Place In Heaven’, новое видео PERPETUAL FIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Virtual Eyes”, выпущенного на Wanikiya Record:



Never Fall – music and lyrics by Steve Volta

Stop – music by Steve Volta/Roby Beccalli lyrics by Steve Volta

A Place In Heaven – music by Steve Volta/Roby Beccalli lyrics by Steve Volta

Burn The Sky – music by Steve Volta/Roby Beccalli lyrics by Steve Volta

Sirio – music by Steve Volta

Virtual Eyes – music and lyrics by Steve Volta

Death And Glory – music by Steve Volta/Roby Beccalli lyrics by Steve Volta

Trust Yourself – music and lyrics by Steve Volta

Dunes – music by Steve Volta/Roby Beccalli lyrics by Steve Volta

The Final Battle – music by Steve Volta http://www.perpetualfire.net







