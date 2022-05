24 май 2022



Новая песня AMERICAN TERROR



"End Of America", новая песня группы AMERICAN TERROR, в состав которого входят участники Skid Row, Sugar Ray, Phunk Junkeez и Grayson Manor, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Where We Are, выход которого запланирован на восьмое июля.







