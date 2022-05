26 май 2022



Новое видео VANTE



"Why Is It So Cold", новое видео группы VANTE, в состав которой входят Brian Troch (Cyclone Temple, Elliott Waits For No One, Shooting Hemlock), Rev Jones (Michael Schenker Group, Steelheart , Mr. Big), Scott McClellan (Brutal Intentions, Brotherhood Of Spine, Army Of Souls) и Jeff Tortora (The Blue Man Group, Elliott Waits For No One), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vante", выходящего 17 июня.



Трек-лист:



"Why Is It So Cold"

"It’s My Life"

"Watch The Sunrise"

"Paint It Red"

"The Craving"

"Going With The Flow"

"I Stand"

"Animal"

"Under My Skin"

"Waiting For Reverence"

"Scary Was The Man"

"Thunder And Rain"

"The Road To Shangri-La"

"Never The Slave"







просмотров: 111