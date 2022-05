сегодня



Фрагмент концертного релиза SURVIVE



SURVIVE весной этого года выпустят первый за более чем 20 лет существования концертный релиз, получивший название “Live At Death Valley”, в который в качестве бонуса войдет ЕР "The Road To Hell Is Paved By Good Will".



Трек-лист:



01_Degenerate

02_Wrath

03_Fuck Against Authority

04_Obey Your Own Army Corps

05_Rules Of Lies

06_Immortal Warriros

07_Human Misery

08_the Road to hell is paved by goodwill



+bonus tracks from EP "The Road To Hell Is Paved By Good Will":

1. The Road To Hell Is Paved By Good Will (Featuring Tony “Demolition Man” Dolan/Venom Inc)

2. Rules Of Lies (Orchestra Ver)

3. Seize The Victory

4. The Road To Hell Is Paved By Good Will (Live@Club Citta Metallization Festival 2020)



Фрагмент из этого релиза, Wrath, доступен для просмотра ниже. http://www.rebel-survive.com/







