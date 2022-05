сегодня



Новое видео END IT



“Hatekeeper", новое видео группы END IT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Unpleasant Living", выход которого намечен на восьмое июля на Flatspot Records.



Трек-лист:



BCHC

New Wage Slavery ft. Justice Tripp

L’appel Du Vide

21

Hatekeeper

The Comeback







+0 -0



просмотров: 101