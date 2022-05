сегодня



Новый альбом LOSTALONE выйдет осенью



LOSTALONE выпустят новую работу, получившую название "The Warring Twenties", тридцатого сентября на Dharma Records.



Трек-лист:



Enduring The Dream

Time Goes Fast When You’re Having Fun (So For A Long Life You Best Have None)

The Last Drop Of Forever

Punchline Punched Back

False Flag Feelings

Lost & Found Balance

Toy Ghosts

I Don’t Need A Rocket To Find My Own Space

Over Under A Spell

The Warring Twenties





