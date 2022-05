сегодня



Новое видео SOCIAL ANIMALS



"Love Language", новое видео группы SOCIAL ANIMALS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Social Animals", релиз которого намечен на 24 июня на Rise Records.



Трек-лист:



Best Years

Adults

Love Language

Show Me How

Get Over It

Always Be

Something To Keep Me Awake

Back Seat

Bad Things

Together







