Новая песня REEKING AURA



"Seed The Size Of A Spider’s Eye", новая песня группы REEKING AURA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Blood And Bonemeal", релиз которого намечен на 28 июля на Profound Lore Records.



Трек-лист:



1. Remnant Of Obstinate Rank (Flooding Ratholes)

2. Blood And Bonemeal

3. Seed The Size Of A Spider’s Eye

4. Harvesting The Hatchet

5. A Vegetative Mush That Melts Among The Shelves Lined With Meats Of Indeterminate Origin

6. Pyramid Shaped Plow/The Caretaker

7. Grublust







