Новый альбом REDWHORE доступен для прослушивания



"RedWhore", новый альбом группы REDWHORE, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Desert Pool

02. RedWhore

03. The Cult

04. Follagallinas

05. East Winds

06. Ranchera

07. Fable

08. The Red Night

09. We All Fall

RedWhore by RedWhore





