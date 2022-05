сегодня



Новое видео MÄRVEL



"Hot Nite In Dallas", новое видео MÄRVEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выпущенного 22 апреля альбома “Graces Came With Malice”.



Трек-лист:



01. Slasher With A Broken Heart

02. The Disaster

03. Sound Of Life Slipping Away

04. Great Man

05. Graces Came With Malice

06. One Common Enemy

07. Sorry State Of Affairs

08. Lizard’s Tongue

09. Hot Nite In Dallas

10. Queen For A Day







+0 -0



просмотров: 130