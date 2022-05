сегодня



Новая песня CACHEMIRA



"Mujer Vudù", новая песня группы CACHEMIRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ambos Mundos", выход которого намечен на 24 июня на Heavy Psych Sounds.



Трек-лист:



01. Don’t Look Back (To The Fire)

02. Keep An Eye On Me

03. Future’s Sight

04. Dirty Roads

05. Mujer Vudù

06. Get Out (Turn Around)

07. Coast To Coast

08. Ambos Mundos







