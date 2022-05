сегодня



Новая песня SYGNAL TO NOISE



"Human Condition", новая песня группы SYGNAL TO NOISE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Human Condition, выход которого запланирован на третье июня.



Трек-лист:



"Human Condition"

"Let Me In"

"Fathers Talk"

"A Path To Follow"

"No Way To Know"

"Garden Of Deceit"

"Moonlight"

"Emotionless"

"I’m Ok"

"Heavy Weight"







