Новый альбом ERUPTION выйдет летом



ERUPTION сообщили о том, что новая работа получила название “Tellurian Rupture” и будет выпущена 19 августа.



Трек-лист:



1. The Awakening

2. Worms

3. Beyond The Black

4. By Ignorance Obsucred

5. Coffin-Bred

6. Praise The Serpent Queen

7. Gone With The Floods

8. Aegeon’s Wrath

9. Maternal Foundry

10. Tellurian Rapture





