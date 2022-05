сегодня



Новое видео HAIL MARY



"Media Lobotomy", новое видео группы HAIL MARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего четвёртого июля.



Трек-лист:



"Mr. Keeper"

"The Way I Am"

"Media Lobotomy"

"Be My Suicide"

"This Kid"

"Friends"

"Killing My Dreams"

"Crush Of Love"

"D.A.D."

"I Don't Understand" (Demo)

"What's Your Civilization" (Demo)







