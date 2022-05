30 май 2022



Новый альбом DARKEST ERA выйдет осенью



DARKEST ERA выпустит новую работу, получившую название Wither On the Vine, 30 сентября на Candlelight Records:



1. One Thousand Years Of Night

2. Floodlands

3. A Path Made Of Roots

4. Tihonus

5. The Collapse

6. With Tragedy In Our Blood

7. The Ashen Plague

8. Wither On The Vine







