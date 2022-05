31 май 2022



Новое видео VALLEY OF THE SUN



Headlights, новое видео VALLEY OF THE SUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Chariot", выход которого намечен на 17 июня на Fuzzorama Records:



01. Sweet Sands

02. Images

03. Devil I’ve Become

04. The Chariot

05. Headlights

06. As We Decay

07. Running Out Of Love

08. Sunblind

09. The Flood

10. Colosseum







+0 -1



просмотров: 83