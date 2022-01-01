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*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*Старый член вернулся в MEGADETH 15
*Новое видео HELLOWEEN 12
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Новое видео PROFILER



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"Glitch Theory", новое видео PROFILER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Profiler", релиз которого намечен на 24 июня на SharpTone Records.




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