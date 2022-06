сегодня



Новая песня MOLDER



"Decomposed Embryos", новая песня группы MOLDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Engrossed In Decay", выход которого намечен на 15 июля на Prosthetic Records.



Трек-лист:



1. Glutinous Remains

2. Engrossed in Decay

3. Relentless Pestilence

4. Chemically Dissolved

5. Disinhumed Carcass Revived

6. Huff the Stench

7. Unsubstantial Hallucinations

8. Ghastly Mutations

9. Decomposed Embryos

10. Cask of Maggots







+0 -0



просмотров: 99