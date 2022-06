сегодня



"Blue Lotus", новое видео TEARS OF TRAGEDY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового акустического альбома, выпущенного 25 мая и включающего четыре песни из альбома 2013 года "Continuation Of The Dream", и по два трека из альбомов "ELUSIVE MOMENT" (2011), "STATICE" (2016) и "TRINITY" (2020).







