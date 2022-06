сегодня



Вокалист SODOM в новом видео TRAITOR



"Total Thrash" feat. Tom Angelripper, новое видео TRAITOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Exiled To The Surface”.



Трек-лист:



1. Guilty As Charged

2. Exiled To The Surface

3. Total Thrash (Feat. Tom Angelripper)

4. 66 Exeter Street

5. Zordark

6. Careless Whisper

7. Teutonic Storm (2021)

8. Metroid

9. Into The Nightosphere

10. Space Seed

11. Decade Of Revival (Traitor Part IV)







+0 -0



просмотров: 237