Новое видео SACRIMONIA



"Mirror for the Faceless", новое видео SACRIMONIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Anthems of Eclipse”, релиз которого намечен на десятое июня.



Трек-лист:



01. Distorted Simulacrum

02. Mirror For The Faceless

03. Modern Prometheus

04. For The Universe To Shatter

05. Into Darkness My Soul Descends

06. A Storm I Seek

07. Katabasis

08. Eclipse







