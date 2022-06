сегодня



Новое видео ENPHIN



"The Non-Returners", новое видео ENPHIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “End Cut”, выход которого намечен на 24 июня на Pelagic Records.



Трек-лист:



01. An Nihilist

02. Communion

03. The Test View

04. Perpetual Night

05. Kaiverrus

06. Moth

07. Cut Flesh

08. Dear Low Star

09. Protocosmic

10. Drones

11. The Non-Returners

12. Nothing

13. Sang Unity

14. Raunioina

15. Endling







