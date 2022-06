Видео с текстом от CAELI

сегодня



Pure Steel Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку CAELI "Rip Out", который будет включён в альбом “Tied Together”.



Трек-лист:



1. Antidote

2. 1919

3. Rip Out

4. Mary and Jane

5. Tied Together

6. End Of The Road

7. Caeli

8. Heaven Is Calling

9. Reborn

10. Thunder And Lightning

11. Multicoloured Sound







