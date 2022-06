сегодня



Новое видео AFTER EVOLUTION



"War Of The Worlds", новое видео AFTER EVOLUTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “War of the Worlds”, выход которого намечен на 17 июня.



Трек-лист:



1) War Of The Worlds

2) The Path

3) Cursed

4) Liber Fortitudinis / The Book Of Destiny

5) Once Upon A Time

6) The Final Hope

7) In The Chains

8) Dark Side

9) Infinity Flames

10) Nothing Left But Pain

11) The Victory







