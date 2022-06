Видео с текстом от CHAOS FRAME

сегодня



Группа CHAOS FRAME опубликовала официальное видео с текстом к песне "Skyscraper", которая взята из нового альбома “Entropy”, выходящего 24 июня на Pure Steel Records.



Трек-лист:



1. The Timepiece Shatters (Entropy Pt I)

2. To Reap And Never Sow

3. Skyscraper

4. Solaire

5. Voluntary Extinction

6. Always Looking Down

7. The Late Goodbye

8. Forever Is Nothing (Entropy Pt II)







