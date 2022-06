сегодня



Новое видео DEAD TIRED



"Predatory Loans", новое видео группы DEAD TIRED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Satan Will Follow You Home, выходящего восьмого июля на New Damage Records:



"Predatory Loans"

"Show Me A Sign"

"SWFYH"

"Breakfast of Participants"

"Vast Lethality"

"Tyrants Palace"

"Creeping Dread"

"New World Pigs"

"Aging Out"

"Domestic"







